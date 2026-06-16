«Лидеры» поработали в команде

Победителями нового сезона конкурса «Лидеры России», впервые проходившего в командном формате, стали 300 человек — по 15 команд в каждом из четырех направлений. Их имена были объявлены вечером 15 июня на церемонии в Национальном центре «Россия». Осенью победителей пригласят принять участие в суперфинале вне направлений, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Решение наградить по 15 команд вместо 10 в каждом из четырех направлений организаторы проекта приняли в связи с невысоким разрывом между лидерами, объяснил на церемонии Сергей Кириенко. Каждой команде предложат дополнительно поучаствовать в абсолютном суперфинале, который пройдет осенью. Поскольку конкурс впервые прошел в командном формате, перед организаторами «стояла особо сложная задача», признался первый замглавы администрации президента (АП). Заявки подали 75 тыс. человек из 66 стран, в финал прошли 1,4 тыс. (280 команд). Переход к такому формату привел к тому, что состав конкурсантов «стал существенно сильнее», подчеркнул господин Кириенко, добавив, что «у нас такая гипотеза и была на старте».

Организаторов также порадовало, что среди участников оказалось много пятерок, которые возглавляли заместители губернаторов и федеральных министров, отметил чиновник: «В некоторых командах по два, по три заместителя губернаторов». Таким участникам требовалось «серьезное мужество», ведь начинающий управленец в случае победы «получал все», а в случае неудачи не терял ничего, рассудил Сергей Кириенко: «А идет замминистра, и с ним четыре директора департамента: понимаете, что им скажет министр, если они проиграют в полуфинале и не войдут в финал?..»

Средним финалистом оказался мужчина 35–45 лет с высшим образованием и руководящим стажем от 6 до 15 лет, работающий в традиционных индустриальных отраслях или государственном управлении в должности главы управления или заместителя руководителя организации, сообщил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Успех полуфиналистам обеспечили такие качества, как упорство, ориентация на высокие достижения, толерантность к неопределенности и высокой интеллект — всем пятеркам было полезно иметь по такой «звезде» в коллективе. Неуспеху же чаще прочего способствовали перфекционизм, избегание конфликтов и неудач, а также стремление к минимизации усилий в духе «и так сойдет», добавил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

В числе команд-победителей по направлению «Управленческие команды организаций» оказались представители корпоративной академии «Росатома», межрайонной инспекции ФНС России №15 по Оренбургской области, томского НПО «Стрела» и др. В направлении «Управленческие команды корпораций» успеха, в частности, добились сотрудники «Росатома», «Яндекса», «Почты России», «Норникеля», РЖД, компаний «Алмаз-Антей» и «Дом.рф». В направлении «Государственные управленческие команды» победителями стали команды Минфина, Минпросвещения, ФНС, а также правительств ДНР, Чукотки, Ставропольского края, Амурской, Рязанской, Омской и Челябинской областей, администрации Казани.

В приветственном слове к финалистам Сергей Кириенко попросил каждого по возвращении на работу следовать примеру президента, учредившего конкурс, и так же давать возможность молодым людям добиваться успеха не за счет «связей и блата, а за счет своего трудолюбия и таланта». «Конкурс называется не "Команды", а "Команда" — ведь все мы команда президента, команда страны»,— подытожил первый замглавы АП.

Григорий Лейба