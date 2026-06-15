Умер южноафриканский джазмен Абдулла Ибрагим

Южноафриканский джазовый композитор и пианист Абдулла Ибрагим скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщила его представитель Марина Умари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West / File Photo / Reuters Фото: Vincent West / File Photo / Reuters

По словам госпожи Умари, музыкант умер в Германии после непродолжительной болезни. «Абдулла мирно скончался, сохранив в своем сердце Южную Африку и ее народ... Его любовь к своей стране никогда не ослабевала, в какой бы точке мира он ни находился»,— написала она (цитата по The Guardian).

Творческая карьера Абдуллы Ибрагима началась в конце 1950-х. В 1959 году он в составе септета Jazz Epistels выпустил первый в ЮАР джазовый альбом, записанный темнокожими музыкантами. Автор саундтреков к двум фильмам французского режиссера Клэр Дени — «Плевать на смерть» и «Шоколад».