Суд в Белгороде арестовал счета выигравшей подряды на создание спортплощадок фирмы

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил заявление первого заместителя прокурора региона о наложении ареста на денежные средства ООО «Центр современных технологий» — компании, выигравшей госконтракты на создание «умных» спортивных площадок. Арест наложен на сумму 342,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура обратилась в суд на прошлой неделе с требованием аннулировать контракты, заключенные с 2023-го по 2025 год региональным министерством спорта с ООО «Центр современных технологий», и взыскать с компании 342,7 млн руб. Общая стоимость подрядов при этом составляет 385 млн руб. Речь идет о поставке оборудования для создания «умной» спортивной площадки, а также строительстве ряда спортивных объектов в Белгороде, Губкине и Старом Осколе. Подробности возникших претензий не раскрываются.

Помимо наложения ареста на денежные средства фирмы прокурор добивался запрета ФНС на перерегистрацию «Центра современных технологий». Однако в этом требовании ведомству было отказано.

Следующее заседание суда по делу состоится 2 июля.

По данным Rusprofile, ООО «Центр современных технологий» зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 30 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Дмитрий Ботвиновский. В 2025 году выручка компании составила 474 млн руб., прибыль — 2,1 млн руб.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что подрядчик по восстановлению исторической башни Шамиля в городе Льгове Курской области намерен подать иск в суд к местному изданию «Курские известия» из-за критики хода работ. Согласно порталу госзакупок, в сентябре 2025 года контракт на благоустройство рекреационной зоны от пешеходного моста через реку Сейм до башни Шамиля в Льгове был заключен с белгородским ООО «Центр современных технологий» Дмитрия Ботвиновского за 69,6 млн руб.

Егор Якимов