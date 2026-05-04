Курское СМИ может получить иск из-за критики реставрации исторической башни

Подрядчик по восстановлению исторической башни Шамиля в городе Льгове Курской области намерен подать иск в суд к местному изданию «Курские известия» из-за критики хода работ. Об этом на заседании облправительства сообщил глава Льгова Алексей Клемешов, отвечая на вопрос губернатора Александра Хинштейна о жалобах местных жителей на качество благоустройства зоны возле башни. Названия компании, намеренной судиться со СМИ, чиновник не назвал.

Фото: культурно-туристический портал Курской области «Соловьиный край»

«Сейчас идет обыкновенная работа, и что-то там снимать, говорить, что что-то не сделано, наверное, неправильно. Подрядная организация, скорее всего, инициирует иск к газете о недостоверной информации»,— сказал господин Клемешов.

Александр Хинштейн на это заявил, что «судиться со СМИ не очень эффективно». «Но это их выбор и их решение, а наша задача — реагировать на все сигналы и объективно в этом разбираться»,— добавил глава региона.

По словам господина Хинштейна, реставрация башни ведется «без использования бюджетных средств»: «Мы получили средства благотворителей именно на восстановление башни Шамиля, которая находится в неприглядном состоянии, несмотря на то, что является символом Льгова и региона в целом».

Замгубернатора Артем Демидов отметил, что сейчас завершается разработка проектно-сметной документации по восстановлению объекта. В ближайшее время власти планируют выдать разрешение подрядчику на начало самих работ. Чиновники рассчитывают, что к концу 2026 года башня Шамиля будет отреставрирована. При этом восстановительные работы «синхронизированы» с благоустройством территории вокруг башни.

По данным культурно-туристического портала Курской области, башня Шамиля — единственное здание, сохранившееся от имения «Нижние Деревеньки», которое принадлежало князьям Барятинским. Она была построена в начале 1870-х годов по проекту архитектора Карла Росси и служила частью усадебной ограды. По легенде, в этой башне совершал намазы предводитель кавказских горцев имам Шамиль.

Согласно порталу госзакупок, в сентябре 2025 года контракт на благоустройство рекреационной зоны от пешеходного моста через реку Сейм до башни Шамиля в Льгове был заключен с белгородским ООО «Центр современных технологий» Дмитрия Ботвиновского за 69,6 млн руб. Начальная цена составляла 73,2 млн руб.

Егор Якимов