Замена трансформатора

Вадим Кулик, проработавший в ВТБ (MOEX: VTBR) куратором ИТ более шести лет, покидает пост зампреда правления банка и группу в целом. Для ВТБ начинается новый виток развития — партнерство с Wildberries (WB): перед приемником господина Кулика будет стоять задача построения совместного цифрового пространства с WB и масштабное внедрение ИИ. Пост главы ИТ-направления ВТБ, скорее всего, займет выходец из WB, предполагают эксперты. Собеседники “Ъ” называют вероятным кандидатом на эту роль Сергея Бобрецова — технического директора WB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Кулик

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Вадим Кулик

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ВТБ официально сообщил об уходе куратора ИТ-блока Вадима Кулика. Вадим Кулик покидает пост зампреда правления ВТБ «после реализации поставленных перед ним ключевых задач». «К настоящему времени в банке проведена масштабная технологическая трансформация, переход на единую импортонезависимую цифровую платформу нового поколения, внедрение ИИ-агентной общебанковской платформы и архитектурной основы для открытой банковской экосистемы, а также технологической интеграции банковских активов в единую систему»,— отметили в банке. Вадим Кулик планирует сфокусироваться на реализации новых стратегических проектов вне группы ВТБ, уточнили там.

Вадим Кулик с 2008 по 2017 год работал в Сбербанке, курировал работу блоков «Технологии» и «Риски», покинул банк в статусе зампреда правления. В 2017 году занимал пост первого заместителя председателя правления АО «Открытие Холдинг». В ноябре 2017 года назначен зампредом правления Газпромбанка, в июне 2019 года покинул его. В сентябре 2019 года избран заместителем президента — председателя правления банка ВТБ, курировал ИТ.

В пресс-службе ВТБ отметили, что сформированная технологическая платформа в ВТБ создает прочную основу для дальнейшего масштабирования ИТ-решений банка. «Ее развитие — следующий стратегический этап для ВТБ. О связанных с этим кадровых решениях мы объявим дополнительно»,— заключили там.

26 мая Wildberries и ВТБ объявили о покупке банком 5% в WB-банке с возможностью увеличения доли. Позже уточнялось, что ВТБ получит миноритарные доли во всех финтех-активах группы, а глава WB-банка Георгий Горшков вернется в ВТБ на пост зампреда правления и возглавит розничный бизнес.

По словам одного из источников “Ъ”, в рамках договоренностей об альянсе WB было решено, что ИТ-блок возглавит представитель маркетплейса. На эту позицию рассматривали технического директора Wildberries Сергея Бобрецова, знает один из собеседников “Ъ”. В Wildberries господин Бобрецов отвечает за работу центров обработки данных, сетей, серверов, каналов передачи данных, баз данных, облачной платформы и других систем. Именно он с высокой вероятностью станет куратором интеграции ВТБ и Wildberries в технической части. В пресс-службе Wildberries отказались от комментариев.

Помимо господина Бобрецова в ВТБ перейдет и часть команды Георгия Горшкова, отмечают источники “Ъ”. В частности, с ним может вернуться также выходец из ВТБ, занимающий сейчас пост коммерческого директора ВБ-банка Роман Шаехов, знает источник “Ъ”. В Wildberries эту информацию также не комментируют.

Вадим Кулик, зампред правления ВТБ, июнь 2022 года: «Мы — точка роста, мы — точка взрыва. ВТБ — это самые большие карьерные возможности».

У ВТБ начинается новый виток трансформации: партнерство с Wildberries требует серьезной перестройки бизнес-процессов под это и т. д., блок технологий тоже будет частью трансформации, отмечает глава TopContact Артур Шамилов.

«Вадим Кулик поднял качество развития ИТ и сервисов ВТБ совершенно на другой уровень, создал и вывел на рынок несколько новых конкурентных ИТ-продуктов, участвовал в интеграции дочерних банков ВТБ («Открытие», РНКБ, Почта-банк),— отмечает господин Шамилов.— Он в огромной мере выполнил стоявшие перед ним в ВТБ задачи, и результаты налицо». Перед теми, кто будет дальше вести это направление, будет стоять серьезная задача внедрения ИИ в бизнес-процессы и повышения эффективности за счет этого, продолжает он. Вторая, по его словам, не менее масштабная задача — развитие цифровой технологической платформы для реализации целей нового стратегического партнерства, что потребует совместной работы и ВТБ и Wildberries.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов