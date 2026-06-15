Туманы и дожди ожидаются на этой неделе в Свердловской области

В Свердловской области на этой неделе прогнозируется умеренно теплая и дождливая погода, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным синоптиков, за неделю в регионе может выпасть от 25 до 40 мм осадков, что составляет от трети до половины всей июньской нормы.

Высотный циклон, который уже несколько дней находится над Уралом, по прогнозам синоптиков, объединится с системой атлантического циклона, выходящего со стороны Балтики. При этом Средний Урал большую часть недели продолжит оставаться в умеренно теплой воздушной массе.

Атмосфера останется неустойчивой: осадки (конвективные) будут выпадать преимущественно в дневное время, тогда как ночью ожидаются прояснения и местами формирование туманов. Во второй половине недели влияние антициклона, расположенного над северо-западом Казахстана, может несколько снизить вероятность осадков.

В Екатеринбурге во вторник, 16 июня, температура составит ночью около +15°, днем +25°, в среду, 17 июня, ночью +16°, днем +26°, в четверг, 18 июня, ночью +16°, днем +25°. В пятницу, 19 июня, ночью около +14°, днем +24°, в субботу, 20 июня, ночью +14°, днем +24°, в воскресенье, 21 июня, ночью +15°, днем +21°. Почти всю неделю в городе будут дожди.

Ранее сообщалось, что за первые 14 календарных дней лета в Свердловской области выпала июньская норма осадков.

Полина Бабинцева