В Свердловской области за две недели лета выпала июньская норма осадков

За первые 14 календарных дней лета в Свердловской области выпала июньская норма осадков. Об этом сообщили в Уральском гидрометеоцентре. Почти ежедневные дожди принесли от одной до двух месячных норм влаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Камышлове (223% месячной нормы) и в Таборах (255%). При этом в ряде территорий — Шамарах, Бутке и Качканаре — показатели значительно ниже и составляют 43–67% нормы.

«В Таборах, Гарях, Камышлове 1-я декада июня с количеством осадков 112, 103, 133 мм соответственно оказалась самой влажной за период метеорологических наблюдений»,— добавили в Уральском гидрометцентре.

Одновременно с этим синоптики зафиксировали высокую грозовую активность. Во многих населенных пунктах Среднего Урала уже достигнута или превышена июньская норма числа дней с грозой. При среднем показателе 4–6 дней с грозой за месяц в ряде населенных пунктов отмечено уже 6–8 таких дней, больше всего в Тавде — 11.

Полина Бабинцева