ЦИК переходит в оборону

Обеспечение безопасности — безусловный приоритет при подготовке и проведении выборов в Госдуму-2026. Об этом заявили 15 июня участники совместного совещания Центризбиркома (ЦИК) и комитета Совета федерации по регламенту, посвященного предстоящей избирательной кампании. Среди ее главных особенностей — отказ от онлайн-голосования в регионах со сложной оперативной обстановкой, дополнительные ограничения для фото- и видеосъемки на участках и максимально широкое использование дополнительных форм голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предстоящие выборы в Госдуму будут сильно отличаться от предыдущих, состоявшихся еще в мирное время, сразу предупредила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Кампания, по ее словам, проходит в непростой обстановке: «Люди очень устали, есть определенное разочарование, есть определенные депрессивные элементы». В таких условиях особенно важной становится атмосфера «доброжелательного партнерства», подчеркнула глава ЦИКа, но основной акцент нужно сделать на обеспечении безопасности.

Как рассказал зампред ЦИКа Николай Булаев, уже подготовлен проект постановления комиссии об особенностях подготовки и проведения выборов в период действия военного положения. Это не первый такой документ, напомнил он: подобные меры на отдельных территориях принимаются с 2022 года, но они нуждаются в актуализации. «Мы понимаем, что понятия "военное положение", "четыре воссоединенных субъекта" и "приграничные территории" на сегодняшний день не совсем точно отражают сложившуюся ситуацию»,— признал господин Булаев, ведь угроза БПЛА уже гораздо шире.

В качестве ответной меры в ЦИКе предлагают сделать ставку на рассредоточение избирателей.

«Мы не собираемся толпами идти на избирательный участок,— объяснил господин Булаев.— Мы должны найти своего избирателя, и он должен проголосовать спокойно, будучи уверенным, что его голос будет учтен точно».

При этом, дал понять зампред ЦИКа, будут активно задействованы все дополнительные формы голосования, включая голосование на дому, на придомовых территориях и в отдаленных населенных пунктах. Также возможно расширение ограничений фото- и видеосъемки на избирательных участках. Они уже вводились там, где действует военное положение, но могут быть распространены и на приграничные территории.

Элла Памфилова анонсировала всероссийскую тренировку членов избиркомов совместно с МЧС и МВД, в ходе которой будут отрабатывать возможную эвакуацию и помощь правоохранителям в обезвреживании провокаторов. «Мы их ждем, мы к ним готовимся»,— заверила глава ЦИКа. Она также отметила, что в связи с участившимися налетами могут возникать проблемы с интернетом и другими видами связи: это делается в интересах обеспечения безопасности, но может привести к проблемам в использовании дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «В подобных случаях не стоит роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: как ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей»,— призвала госпожа Памфилова. Проблему со связью, по ее словам, призваны решить дополнительные коллективные точки Wi-Fi.

Также ЦИК представил несколько технических новинок, которые будут использованы на предстоящих выборах.

Это, например, программа «Стоп-дубль», призванная предотвратить попытки двойного голосования: у комиссии будет возможность проверить, не подавал ли гражданин заявку для участия в ДЭГ или в системе «Мобильный избиратель».

Кроме того, ЦИК планирует протестировать электронные списки избирателей в одном из регионов (сейчас они применяются только в Москве).

«Казалось бы, парадокс: с одной стороны, применяем самые современные технологии, а с другой — мы должны уметь работать буквально в пещерных условиях»,— резюмировала председатель ЦИКа. Она убеждена, что такое сочетание демонстрирует способность системы проводить выборы в любых обстоятельствах. Участвовавшие в мероприятии сенаторы с госпожой Памфиловой согласились. «Сегодняшнее совещание — это еще раз уверенность, что мы на правильном пути»,— заявил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Анастасия Корня