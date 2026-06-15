Деревья на участках оборачивают Конституцией

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу жительницы Сочи о споре вокруг вырубки деревьев в личном подсобном хозяйстве. Суды ранее взыскали с нее более 10 млн руб. за ущерб природе от вырубки, указав, что на участке росли в том числе краснокнижные растения. В местной прокуратуре сочли, что владелица земли должна была оформить порубочный билет, так как изначально оформляла землю под магазин и лишь потом — под подсобное хозяйство. Жительница Сочи указывает в жалобе, что при изначальной покупке земли для подсобного хозяйства разрешения на вырубку не нужны, и усматривает нарушение прав равенства перед законом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

С жалобой в КС (“Ъ” ознакомился с текстом) обратилась жительница Сочи Сона Григорян. Приобретя у городской администрации земельный участок, госпожа Григорян в 2020 году разделила его, выделив надел для личного подсобного хозяйства. В 2024 году прокуратура Сочи обратилась с иском в суд, требуя взыскать с владелицы участка 9,98 млн руб. за ущерб окружающей среде, нанесенный вырубкой 32 деревьев (в том числе кипариса и вязов).

Отдельные исковые требования на 210 тыс. руб. прокурор заявил из-за вырубки двух краснокнижных инжиров.

Центральный райсуд города Сочи в ноябре 2024 года частично удовлетворил иск (взыскав с жительницы ущерб за вырубку краснокнижных растений), но Краснодарский краевой суд в июле 2025 года удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд РФ оставили решение без изменения.

Позиция прокуратуры и судов сводилась к тому, что Сона Григорян изначально приобретала участок под магазин (как вид разрешенного использования), а потому для избавления от растений должна была оформить порубочный билет. Необходимость оформления такого документа, в частности, оговаривается законом Краснодарского края. При этом оформление участка еще и для личного подсобного хозяйства не выводит его из-под действия этого закона — об этом сказано в решении апелляционной инстанции. Суды, говорится в поступившей в КС жалобе, вообще решили, что госпожа Григорян оформила участок под подсобное хозяйство для обхода норм местного законодательства о порубочных билетах.

Владелица участка просит КС проверить краснодарский закон на конституционность. Она усматривает в своем деле нарушение ст. 19 Основного закона о равенстве перед законом, указывая в жалобе, что при изначальной покупке земли для подсобного хозяйства разрешения на вырубку не нужны. Кроме того, госпожа Григорян считает нарушенными права на владение и распоряжением имуществом и землей (ст. 35 и 36 Конституции РФ) и напоминает, что ограничение прав граждан должно быть необходимым и соразмерным (ст. 55 Конституции РФ).

По оспариваемому закону обязанность получать порубочный билет распространяется на все участки в границах населенных пунктов, но прямо исключает землю, предоставленную «для ведения личного подсобного хозяйства», говорит представитель юридической фирмы «АНП Зенит» Римма Фатыхова. «Наличие иного вида разрешенного использования или момент его возникновения» не упомянуты в законе как отдельное условие, добавляет эксперт. Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что порубочный билет госпоже Григорян для вырубки деревьев в ее подсобном хозяйстве был не нужен. «Одновременное наличие этого вида разрешенного использования с другими видами ответ не меняет»,— полагает и господин Пустовит.

Суды фактически расширительно истолковали нормы местного закона, выведя из-под защиты «значительную категорию собственников участков с измененным видом разрешенного использования», полагает госпожа Фатыхова.

Это создало неопределенность, так как одинаковые записи в ЕГРН фактически дают разный «объем прав» в зависимости от истории участка, а это не следует ни из Земельного кодекса РФ, ни из местного закона, добавляет эксперт. Господин Пустовит считает обоснованной позицию заявительницы, что при таком толковании закона нарушается конституционный принцип равенства.

КС может указать, что исключение для личных подсобных хозяйств действует в равной мере для участков, изначально предоставленных гражданам, и участков, впоследствии правомерно переведенных в такой вид использования, полагает Римма Фатыхова.

Александр Воронов