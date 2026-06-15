Эволюция придумала так, что в течение жизни мы получаем только два комплекта зубов. Конечно, не очень удобно, но кто мы такие, чтобы спорить с природой? Некоторую дерзость в этом плане проявили японские ученые. Еще в 2023-м компания Torejam BaFarma объявила, что нашла ген, который мешает развитию новых зубов из зачатков. И это якобы позволило ей разработать препарат, который заставляет организм выращивать новые маляры, премаляры, клыки и резцы. Не керамические, не титановые и не напечатанные на принтере, а настоящие, живые. Ожидается, что в массовой продаже уникальные средства появятся через четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В майском пресс-релизе японская компания сообщает, что привлекла больше $5 млн на разработку технологии. А значит, это позволит ускорить клинические испытания и перейти к их второй фазе. К слову, в экспериментах на мышах и хорьках исследователям уже удавалось запускать рост новых зубов, не батафорских, а полноценных. Для этого ученые блокировали активность конкретного белка, который, как строгий охранник, непоколебимо стоит на посту законов эволюции. Если технология окажется успешной, безусловно, она перевернет весь стоматологический рынок. Некоторые специалисты пророчат конец эпохи имплантации. Однако большинство не спешит с выводами, задаваясь вопросом: а как ученые заставят организм выращивать именно тот зуб, что нужен? Что, если он будет неожиданно расти в другую сторону, и что делать, если вместо одного резца на свет появится сразу несколько?