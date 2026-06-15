«Решение ЦБ станет важным сигналом»

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной. Инвесторы постепенно переключают внимание с геополитики на экономические и финансовые факторы. Геополитическая повестка несколько отошла на второй план после достижения договоренностей между США и Ираном. На мировых рынках главным событием станет заседание Федеральной резервной системы США, которое пройдет в среду. Российские инвесторы, в свою очередь, будут внимательно следить за решением Банка России по ключевой ставке и сигналами регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Какие тренды формируются? И на что стоит обратить внимание инвесторам, особенно тем, чей капитал превышает 1 млн руб.? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: В пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Главная интрига — насколько существенно регулятор готов смягчить денежно-кредитную политику. Дополнительная неопределенность вокруг отсутствия Эльвиры Набиуллиной снята: ЦБ подтвердил, что именно она проведет пресс-конференцию по итогам заседания. Это уже позитивно отразилось на рубле, который частично отыграл утренние потери. Рыночный консенсус предполагает снижение ставки на 50-100 базисных пунктов. При этом рынок ожидает, что к концу года ставка может опуститься до 10%. Решение пятницы станет важным сигналом. Снижение на 100 базисных пунктов покажет готовность ЦБ ускорить цикл смягчения. Более осторожный шаг на 25-50 пунктов будет означать сохранение текущего осторожного подхода. Для рубля это также важно: более быстрое снижение ставки может ослабить российскую валюту, тогда как умеренное смягчение будет способствовать ее стабилизации.

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