Курской агрофирме не удалось взыскать с двух предпринимателей почти 200 млн

В Арбитражный суд Курской области поступило два иска местного банкротящегося агропредприятия ООО «РК Логистик» к индивидуальным предпринимателям Виктору и Галине Морозовой с требованиями на общую сумму 192,1 млн руб. Суд вернул оба заявления компании из-за процессуальных нарушений. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск к Виктору Морозову касался требований в 78,7 млн руб., образовавшихся по договору оказания услуг перевозки. Большую часть суммы в 70,6 млн руб. компания пыталась взыскать за якобы понесенные убытки из-за утраченной сельскохозяйственной продукции. При этом к иску не были приложены сведения о наличии у агрофирмы расчетных счетов в банках и справки по операциям в них. Суд также отметил, что приложенные документы не были актуальны на момент подачи иска.

С Галины Морозовой, в свою очередь, «РК Логистик» хотело взыскать 113,4 млн руб. Суть возникновения требований не раскрывалась. Курский арбитраж так же, как и в случае с первым иском, указал на отсутствие необходимых документов, прилагаемых к заявлению и касающихся сведений о наличии банковских счетов.

Ранее стороны в судах не встречались.

В феврале 2026 года курский арбитраж признал ООО «РК Логистик» банкротом и ввел в отношении компании конкурсное производство на шесть месяцев. В октябре прошлого года агрофирма попала под наблюдение. Тогда суд включил в реестр требований кредиторов компании долг перед индивидуальной предпринимательницей Ириной Каблучко в 5,1 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «РК Логистик» зарегистрировано в Курске в 2016 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания принадлежит Екатерине Алтуховой. В 2024 году выручка общества составила 88 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Конкурсный управляющий — Руслан Хасанов. ИП Виктора Морозова зарегистрировано в Октябрьском районе Курской области в 2009 году. Основной вид деятельности — управление недвижимостью. Господин Морозов также владеет и руководит местным ООО «Витек», специализирующимся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В 2025-м общество сработало с нулевой выручкой и убытком в 111 тыс. руб. ИП Галины Морозовой также зарегистрировано в Октябрьском районе Курской области, но в 2023 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Кроме того, госпоже Морозовой принадлежит местное ООО «Витком» с аналогичным видом деятельности. 2025 год общество закончило с выручкой в 17 млн руб. и прибылью в 871 тыс. руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд взыскал с тамбовской агрофирмы 165 млн руб. в пользу столичной предпринимательницы.

Егор Якимов