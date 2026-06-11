Суд взыскал с тамбовской агрофирмы 165 млн в пользу столичной предпринимательницы

Арбитражный суд Тамбовской области полностью удовлетворил иск индивидуального предпринимателя из Москвы Дарьи Шурлаевой к агрофирме ООО «Темп» Владимира Бакина. С ответчика суммарно взыскано 165,3 млн руб., следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным суда, задолженность образовалась по договору аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения от 1 января 2022 года. С «Темпа» взыскано 153,3 млн руб. основного долга, 11,95 млн руб. процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 1 апреля 2025 года по 25 марта 2026 года, а также 1,3 млн руб. расходов по уплате госпошлины. Истцу возвращена из федерального бюджета госпошлина в размере 33,4 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Темп» зарегистрировано в Моршанске Тамбовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Руководит и владеет обществом Владимир Бакин. В 2025 году выручка общества составила 147 млн руб., чистая прибыль — 792 тыс. руб. ИП Дарьи Шурлаевой зарегистрировано в Москве в 2015 году для аренды и управления арендованной недвижимостью. Госпожа Шурлаева также является соучредителем московского производителя хлеба ООО «Жуковский хлеб» и специализирующегося на управлении недвижимостью тамбовского ООО «Август» — ей принадлежит по 30% долей.

В конце мая арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск местного ООО «Э. П. Ф.» Мурада Мурадова и Рахмана Ризаева о признании банкротом главы местного крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Елены Добрыниной.

Ульяна Ларионова