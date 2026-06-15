Воронежский археологический музей «Костенки» возглавил Александр Никитин

Инга Шершень покидает пост директора археологического музея-заповедника «Костенки» в Воронежской области в связи с истечением срока трудового договора. С 16 июня обязанности директора учреждения будет исполнять Александр Никитин. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство культуры Воронежской области Фото: министерство культуры Воронежской области

Александр Никитин — кандидат исторических наук, член Общественной палаты Воронежской области, руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, куратор историко-культурной программы фестиваля «Русское лето». Более пяти лет занимал в «Костенках» должность заместителя директора по научной работе.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Инга Шершень возглавляла музей с 2020 года. На посту директора она сменила известного воронежского ученого Виктора Ковалевского, который не смог в суде восстановиться в должности.

«Министерство культуры Воронежской области благодарит Ингу Владимировну за осуществленные проекты и деятельность на ее посту»,— заявили в ведомстве.

При директоре Инге Шершень в селе Костенки Хохольского района осенью 2025 года прошло открытие скульптуры «Мамонтеус» Павла Елфимова.

Денис Данилов