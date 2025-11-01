В воронежских Костенках открыли скульптуру «Мамонтеус»

В селе Костенки Хохольского района Воронежской области прошла церемония открытия скульптуры «Мамонтеус» Павла Елфимова. Она летом была представлена на Триеннале в московском Царицыно, а после автор решил найти для нее новое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

В церемонии открытия приняли участие глава Хохольского района Михаил Ельчанинов, министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков, скульптор Павел Елфимов, глава Костенского поселения Ирина Трущенкова и директор музея-заповедника «Костенки» Инга Шершень.

Скульптура «Мамонтеус» представляет собой плетеную фигуру зверя из джутового каната. «Как археологический раскоп, он раскрывает тайны древних эпох, где реальность сливается с мифом. Каждый элемент этого объекта — попытка восстановить утраченное, соединяя прошлое и будущее. Маммонтеус — мост через века, где каждое поколение оставляет след для будущих», — гласит описание скульптуры.

Представляя «Мамонтеуса», Андрей Еренков вспомнил, как увидел в Telegram-канале «Архитектурные излишества» сообщение, что скульптура ищет новый дом. По его словам, в министерстве сразу же решили, что Костенки станут лучшим местом для ее размещения. «В течение дня провели переговоры, сделали несколько звонков, поторговались с коллегами из других городов — и все закончилось хорошо. Шалость удалась!», — вспомнил министр.

Владимир Зоркий