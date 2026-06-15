Португальский банк ставит блок

Клиенты крупнейшего португальского банка начали получать сообщения, что с 14 августа Caixa Geral de Depositos заблокирует их карты. Как сообщает РБК, банк планирует аннулировать все услуги по счету, а деньги можно будет снять только в отделении. В основном под удар попали россияне без местного вида на жительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes / Reuters Фото: Pedro Nunes / Reuters

Однако в некоторых случаях письма получали даже те, кто имеет этот документ, говорит русский гид в Лиссабоне, консультант emigrant.pt Олег Свиридов:

«Caixa Geral de Depоsitos — это государственный банк, через который, в частности, выплачиваются пенсии. Подобная практика существует уже давно: счета закрывают не только россиянам. При этом такие действия нередко оспариваются в судах, поскольку клиенты считают их незаконными.

Банк пользовался популярностью среди россиян, потому что открывал счета в ситуациях, когда другие банки отказывали. Если у человека нет португальского ВНЖ и при этом российский паспорт, открыть счет в большинстве банков практически невозможно. Альтернативы существуют, но зачастую только через неформальные связи.

Я занимаюсь консалтингом в Португалии и сам сталкивался с подобными проблемами. Банковский счет необходим для оплаты коммунальных услуг, связи и других повседневных расходов, поэтому ситуация для многих оказывается весьма неприятной. Среди моих клиентов были случаи, когда счета закрывали даже людям с действующим ВНЖ. Тем, кто столкнулся с такой проблемой, стоит искать альтернативные решения — варианты в подобных ситуациях, как правило, существуют».

Caixa Geral de Depositos — это португальский аналог «Сбера», отмечает жительница Лиссабона Ольга:

«Я не получала такую рассылку от банка, хотя являюсь его клиенткой. Насколько я понимаю, закрытие счетов в первую очередь грозит тем, у кого закончился вид на жительство, либо тем, кто открывал счет по визе D. Это очень популярный банк не только среди россиян, но и среди иностранцев с ВНЖ. Сейчас главное — вовремя предоставить запрашиваемые документы. К сожалению, с альтернативами непросто: некоторые банки даже россиянам с действующим видом на жительство счета не открывают. Поэтому этот банк был, пожалуй, самым удобным и доступным вариантом для многих россиян.

Конечно, всегда можно попробовать обратиться в другой банк, но вероятность положительного решения, к сожалению, не очень высока. Отдельный вопрос — что делать людям, у которых уже есть кредиты, например автокредит в этом банке. Пока они решают эти вопросы через менеджеров. Как писали в одном из профильных чатов, один из сотрудников банка признался, что последние две недели занимается практически только тем, что принимает документы россиян и направляет их в службу комплаенса на проверку.

На самом деле процедура проверки документов граждан России — это стандартная практика и касается не только этого банка. Мне самой каждый год приходят уведомления с просьбой актуализировать данные через приложение или в отделении. Каждый раз я предоставляю один и тот же пакет документов: подтверждение действующего ВНЖ, данные о доходах по трудовому договору и адрес проживания. Такая процедура проводилась и этой весной, и в прошлом году, и двумя годами ранее».

Эксперты отмечают, что с начала года европейские банки массово избавляются от клиентов с российскими паспортами. Причем поводом для блокировки может стать не только отсутствие ВНЖ, но и переводы из России или наличие недвижимости на родине. Поэтому простых способов открыть счет в Европе не осталось, говорит руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Иван Тихоненок:

«Иногда для получения ВНЖ, оформления документов или запуска процессов интеграции в конкретной стране необходим счет именно в местном банке — португальском, греческом, итальянском и так далее. И вот здесь могут возникать серьезные сложности. При этом происходящее нельзя назвать исключительно португальской историей. С начала года похожие тенденции наблюдаются и в Германии, и в работе международных платежных систем. То есть общий тренд на ужесточение политики европейских финансовых институтов в отношении граждан России уже сформировался.

Если говорить о масштабах проблемы в Caixa Geral de Depsitos, точной статистики нет. Но, на мой взгляд, речь идет явно не о единичных случаях — скорее о десятках или даже сотнях счетов. Остались ли в Европе банки, которые более лояльно относятся к россиянам? По моим ощущениям, в Европе осталось крайне мало банков, которые даже не столько лояльно, сколько просто адекватно работают с российскими гражданами. Например, Союз региональных банков Германии, который долгое время считался достаточно открытым для россиян, в последние месяцы также проводит масштабную проверку и сокращение клиентской базы. Поэтому каждый случай сейчас очень индивидуален, и назвать какой-то универсальный банк, подходящий всем, уже сложно.

Варианты по-прежнему есть. Это страны Центральной Азии, Закавказья, а также государства Персидского залива. Последний вариант обычно обходится дороже и требует больше времени, но зато позволяет получить качественные банковские продукты и карты.

Есть как решения с личным визитом в банк, так и варианты дистанционного оформления. Поэтому открыть счет и выпустить карту, привязанную к нему, пока еще возможно без каких-то чрезмерно сложных процедур».

С конца января ЕС официально внес Россию в «черный список» по отмыванию денег. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, это «замедлит и увеличит стоимость транзакций с российскими банками». Также с 2022 года для россиян действует ограничение на объем депозитов в европейских банках не больше €100 тыс. Исключения делают только для обладателей местного вида на жительство.

Астон О'Салливан, Екатерина Вихарева