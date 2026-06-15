Вучич прибыл с визитом в Грузию

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Грузию с официальным визитом. Это первый визит сербского лидера в Грузию за всю историю отношений двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич (слева) и президент Грузии Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Президент Сербии Александр Вучич (слева) и президент Грузии Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В тбилисском аэропорту имени Шота Руставели, куда Александр Вучич прибыл вместе с супругой и государственной делегацией, главу Сербии встретила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, сообщило грузинское телевидение.

Визит президента госпожа Квривишвили назвала «историческим» и упомянула «запланированное подписание соглашения о свободной торговле между Грузией и Сербией».

Официальная церемония встречи главы сербского государства состоялась во дворе президентского дворца на улице Атонели, в центре грузинской столицы. Затем Александр Вучич и президент Грузии Михаил Кавелашвили беседовали с глазу на глаз за закрытыми дверьми.

По сообщению пресс-службы администрации президента, глава грузинского государства поблагодарил сербского коллегу «за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии». Кроме того, стороны обсудили сотрудничество «в политической, технологической, экономической и научно-технической сферах», а также в «сотрудничестве по развитию срединного коридора» по транспортировке грузов из Китая и Центральной Азии в Европу.

Михаил Кавелашвили посещал Сербию с первым официальным визитом в декабре прошлого года.

Георгий Двали, Тбилиси