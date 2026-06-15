Какая дорога ведет к Трампу

Лидеры стран G7 в понедельник, 15 июня, съехались во французский Эвиан на ежегодный саммит, одной из главных тем которого станет Украина. Западные союзники США вместе с приглашенным в Эвиан президентом Зеленским попытаются убедить Трампа изменить свой подход к украинскому кризису и присоединиться к европейцам в давлении на Россию и оказании военной помощи Киеву. В свою очередь, накануне саммита G7 в телефонном разговоре с президентом Трампом Владимир Путин, поздравивший его с 80-летием, предупредил главу Белого дома, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта в свою пользу будут обречены на провал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для хозяина саммита Эмманюэля Макрона эта встреча «семерки» станет последней — в 2027 году, после президентских выборов во Франции он покинет свой пост

Фото: Christophe Ena / AP Для хозяина саммита Эмманюэля Макрона эта встреча «семерки» станет последней — в 2027 году, после президентских выборов во Франции он покинет свой пост

Фото: Christophe Ena / AP

Открывшийся вечером в понедельник на курорте Эвиан-ле-Бен ежегодный саммит лидеров G7 для хозяина встречи, президента Франции Эмманюэля Макрона станет его последним общением с западными коллегами в формате «семерки», учитывая его предстоящий в 2027 году уход с поста главы государства.

В ходе прощания с «семеркой» задачей Макрона станет, как минимум, избежать повторения скандала предыдущего саммита G7 в канадском Кананаскисе, разразившегося после того, как президент Трамп внезапно разозлился на президента Франции и покинул встречу, пропустив переговоры с коллегами по «семерке» и президентом Зеленским.

Пытаясь тогда сгладить конфуз, президент Макрон поспешил заявить журналистам, что у Трампа возникли срочные дела дома. Однако это еще больше разозлило американского лидера, в издевательском тоне написавшего в соцсети Truth Social, что «намеренно или нет, но Эмманюэль всегда все путает», а сам «понятия не имеет» о его, Трампа, мотивах.

Судя по новым заявлениям президента США, сделанным уже накануне встречи в Эвиане, его чувства к Макрону явно не стали теплее.

В день его прибытия на саммит G7 газета The New York Post опубликовала интервью с американским президентом, который допустил новый выпад в адрес французского лидера.

«Я попросил президента Макрона не взимать налог с американских компаний. А если они будут это делать, то у меня не останется выбора, кроме как взимать пошлины в 100% на все шампанское, на все вина из Франции»,— предупредил глава Белого дома. Таким образом, Трамп снова дезавуировал заявления Макрона, на прошлой неделе сообщившего, что Вашингтон и Париж якобы уже урегулировали спор по вопросу о налогообложении американских технологических компаний.

Весьма напряженными остаются и отношения президента Трампа с двумя другими участниками саммита G7 — британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме, в Эвиане президент Трамп намерен подвергнуть резкой критике Стармера и Мерца, а вместе с ними и других европейских политиков, за высокий уровень нелегальной миграции в их странах, который Трамп считает неприемлемым.

Как рассказали газете The Sunday Telegraph собеседники в американской администрации, в качестве аргумента президент США намерен сослаться на недавний случай в североирландском Белфасте, когда 8 июня выходец из Судана, добравшийся до Ольстера через Францию и Ирландию, напал с ножом на местного жителя и нанес ему тяжелые ранения. «Европа может быть транзитным маршрутом для нелегальной миграции в США. Но, что еще важнее, когда вы меняете демографию и ценности союзной страны, вы тем самым влияете на весь альянс»,— предупредил источник The Sunday Telegraph в Белом доме.

Для того, чтобы гарантированно не допустить преждевременного отъезда Трампа в Вашингтон, а также попытаться наконец-то добиться его расположения, организаторы саммита в Эвиане выстроили программу таким образом, что грандиозный прием в честь Трампа и 250-летия независимости США, который пройдет в Версальском дворце, запланирован на вечер 17 июня (к этому моменту саммит G7 уже должен будет принять итоговое коммюнике и завершить свою работу).

Таким образом, чтобы не пропустить главное светское мероприятие в ходе его визита во Францию, президент Трамп будет вынужден находиться на саммите до его окончания.

Одну из главных интриг саммита G7 составляет вопрос о том, согласится ли Дональд Трамп встретиться с приглашенным в Эвиан президентом Зеленским, беседы с которым пока нет в рабочей программе американского президента.

Второй ключевой вопрос — удастся ли европейским лидерам вместе с Зеленским перетянуть президента Трампа на свою сторону в украинском вопросе, внушив ему новый нарратив о том, что Россия якобы проигрывает в войне, в связи с чем США лучше «поддержать победителя».

Вопрос о реальной ситуации в зоне украинского конфликта стал одной из главных тем телефонного разговора президентов США и России, состоявшегося 14 июня и продлившегося около часа. Позвонивший в Белый дом, чтобы поздравить Дональда Трампа с 80-летием, президент Путин в ходе их беседы предупредил американского коллегу, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта в свою пользу будут обречены на провал.

Комментируя содержание разговора двух лидеров, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что Путин проводил мысль о том, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической для Украины ситуации на поле боя.

«В Эвиане европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все с точностью до наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия»,— добавил Юрий Ушаков.

По его словам, в ходе состоявшейся беседы с Владимиром Путиным Дональд Трамп со своей стороны вновь призвал к скорейшему прекращению боевых действий. При этом он заверил президента Путина, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе контактов на саммите «семерки» в Эвиане. Как пояснил Юрий Ушаков, Трамп также указал на то, что скорейшее завершение конфликта на Украине откроет новые перспективы для американо-российских отношений.

Ряд заявлений по вопросу украинского кризиса и роли США и Европы сделал 15 мая на пресс-конференции в Минске по итогам своего визита в Белоруссию глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российской дипломатии, за прошедшие месяцы европейской «партии войны» удалось убедить президента Трампа отойти от реализации договоренностей, достигнутых в августе прошлого года на саммите президентов США и России на Аляске.

«Европейцы во многом здесь как раз играют свою негативную роль. Они сразу после Аляски метнулись в Вашингтон большой группой и стали постепенно и последовательно убеждать президента Трампа отойти от той линии, которую он сам предложил и которую поддержал президент Путин в ходе саммита в Анкоридже. И, вы знаете, пока им это удается»,— признал Сергей Лавров. По словам российского министра, Москва до сих пор рассчитывает, что договоренности двух президентов будут выполнены. «Это стало бы важнейшим, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало»,— добавил Лавров.

Комментируя анонсированный ранее новый визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, который должен состояться в ближайшее время, глава МИД России многозначительно заметил: «Надеемся, что они как-то пояснят, как в Вашингтоне видится перспектива реализации договоренности на Аляске, которой скоро будет отмечаться уже первая годовщина».

Сергей Строкань