Умерла турецкая актриса из сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Турецкая актриса Эдже Иртем, наиболее известная по роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Yenicag Gazetesi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдже Иртем

Фото: Gold Film Эдже Иртем

Фото: Gold Film

По словам ее адвоката, актриса умерла в полдень в своей квартире в присутствии матери, предположительно от сердечного приступа. Для выяснения точных причин будет проведена судмедэкспертиза. Накануне Эдже Иртем отпраздновала свой день рождения.

Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Помимо «Клюквенного щербета», актриса получила известность благодаря ролям в таких сериалах, как «Семья», «Новая невеста», «Мистер ошибка», «Запретный плод».

Екатерина Наумова