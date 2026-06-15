Умерла турецкая актриса из сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем
Турецкая актриса Эдже Иртем, наиболее известная по роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Yenicag Gazetesi.
Эдже Иртем
Фото: Gold Film
По словам ее адвоката, актриса умерла в полдень в своей квартире в присутствии матери, предположительно от сердечного приступа. Для выяснения точных причин будет проведена судмедэкспертиза. Накануне Эдже Иртем отпраздновала свой день рождения.
Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Помимо «Клюквенного щербета», актриса получила известность благодаря ролям в таких сериалах, как «Семья», «Новая невеста», «Мистер ошибка», «Запретный плод».