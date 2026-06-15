Нефть растет на сделке

Цены на нефть обвалились на новости о мирной сделке США и Ирана. Фьючерсы марки Brent упали до $83 за баррель. В последний раз показатель был на таком уровне в первые дни войны на Ближнем Востоке. Меморандум, который Вашингтон и Тегеран подпишут в пятницу, включает в себя открытие Ормузского пролива. Сейчас в Персидском заливе застряли больше 120 нефтяных танкеров, сообщает Bloomberg. Международное энергетичекое агентство называло сырьевой кризис на фоне войны — крупнейшим в истории. В конце мая компания Exxon_Mobil допускала скачок цен до $160 за баррель, если пролив не удастся открыть в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как быстро рынок восстановится после мирного соглашения США и Ирана? Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что прежних цен на сырье до конца года ожидать не стоит:

«В моменте цены на нефть действительно уже идут вниз и, вероятно, продолжат снижаться. Это было заметно и раньше по так называемому феномену бэквордации на рынке: фьючерсы на отдаленные поставки нефти стоили дешевле, чем контракты на более близкие сроки. То есть рынок заранее ожидал такого развития событий. Что касается сроков восстановления, то, скорее всего, потребуется как минимум несколько недель, чтобы нарастить добычу до уровня, существовавшего до начала боевых действий. Затем, вероятно, понадобится еще несколько месяцев на восстановление стратегических и коммерческих запасов, которые были израсходованы за это время.

Например, Китай в мае сократил импорт нефти примерно на 40% по сравнению с объемами, которые были до начала конфликта. Поэтому в целом цены на нефть, вероятно, останутся выше докризисных уровней еще как минимум несколько месяцев. При этом средняя цена по итогам года вряд ли превысит $60 за баррель. И цены уйдут от текущих значений и могут вернуться в район $80 за баррель. Если говорить о российской нефти Urals, то в портах отгрузки она по-прежнему торгуется с дисконтом к Brent — примерно минус $15. Если же смотреть цену Urals в портах разгрузки, она будет существенно выше, поскольку включает расходы на транспортировку, фрахт и страхование.

Повышенный уровень цен сохранится как минимум в течение года. То есть нефть будет стоить дороже, чем до марта 2026 года.

Кроме того, остается вопрос, насколько долгосрочной и устойчивой окажется новая сделка и будет ли она действительно соблюдаться. У меня есть серьезные сомнения, что соглашение в его нынешнем виде сможет работать продолжительное время. Противоречия между Израилем и Ираном никуда не исчезли. Также остается открытым вопрос, насколько арабские страны готовы фактически признать лидирующую роль Ирана в регионе. На ближайший год ключевым фактором станет время, необходимое для восстановления производства. Кроме того, часть инфраструктуры получила повреждения. Например, в Катаре, по заявлениям местных властей, из строя была выведена как минимум пятая часть мощностей по производству СПГ. Эти объекты также требуют ремонта».

14 июня Дональд Трамп заявил, что США немедленно снимет морскую блокаду Ирана. По условиям меморандума, Ормузский пролив откроют, в первую очередь для разминирования, пишет Financial Times. Расчистить аудиторию могут в течение месяца. Развернуть миссию по разблокировке пролива уже готовы европейские страны, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Операция может начаться через два–три дня после подписания меморандума, а возглавят ее Франция и Великобритания. Председатель совета директоров «СовФрахт» Дмитрий Пурим считает, что полностью освободить выход из Персидского залива за месяц не получится:

«Таких прецедентов в мире немного, но, на мой взгляд, даже несколько месяцев — слишком оптимистичный прогноз. Риски в Ормузском проливе сохранятся надолго, поэтому страховые ставки останутся повышенными. Чтобы признать маршрут полностью безопасным, необходимо обследовать весь пролив, а это десятки, если не сотни квадратных километров. Работа крайне трудоемкая и связана с серьезными рисками. Думаю, процесс может занять до полугода.

Что касается разминирования, вряд ли только Ирану доверят такую задачу. Скорее всего, этим займется международная коалиция. Частичное восстановление судоходства тоже возможно. Будет определен безопасный коридор с точными координатами, по которому смогут проходить суда. Однако пропускная способность такого маршрута будет ограниченной. А у перевозчиков фактически нет альтернативы. Но ключевую роль будут играть страховые компании: именно они будут определять условия, процедуры и требования для прохода через пролив.

В данном случае страховщики будут влиять на ситуацию даже больше, чем сами судовладельцы».

После новостей о мирной сделке с Ираном подешевели акции российских нефтегазовых компаний. На Мосбирже котировки «Татнефти» и «Роснефти» падали до полутора процентов. Бумаги ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти» почти на 0,5%. Впрочем, соблюдать условия перемирия на Ближнем Востоке уже отказались в Израиле, они заявили о продолжении операции в Ливане.

Егор Парфенов