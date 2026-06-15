От атаки БПЛА пострадала семья артистов нижнекамского театра

Семья артистов Нижнекамского татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина Нурсаны и Алмаза Хусаиновых лишилась жилья после атаки беспилотника 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба татарстанской общероссийской общественной организации, объединяющей представителей театральных профессий.

В результате падения беспилотного летательного аппарата их квартира получила повреждения и стала непригодной для проживания. Также был поврежден автомобиль, на который обрушилась плита перекрытия.

После происшествия супруги были вынуждены покинуть квартиру, не успев забрать необходимые вещи.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Нижнекамске поступило 53 заявления о повреждениях.

Анна Кайдалова