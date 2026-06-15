После атаки БПЛА в Нижнекамске поступило 53 заявления о повреждениях

После атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск 12 июня в ЖКХ поступило 53 обращения о поврежденном имуществе. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По его словам, 32 заявки касаются поврежденных автомобилей, еще 21 — жилых домов, где были выбиты стекла и оконные рамы. Для оценки ущерба создали специальную комиссию. Также прорабатывается вопрос компенсационных выплат пострадавшим.

В пострадавшем доме планируется провести капитальный ремонт, пока здание непригодно для жизни. Всех жильцов расселили до полного восстановления дома.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека, их жизни ничего не угрожает.

Анна Кайдалова