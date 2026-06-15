Главное строительное злоупотребление

К 16 годам строгого режима приговорили в Москве бывшего начальника управления техникой и механизмами главного военно-строительного управления (ГВСУ) №14 Минобороны Игоря Куща. Его признали виновным в получении особо крупных взяток. Как установил суд, в 2022–2024 годах он получил 34 млн руб. от предпринимателей при продаже высвобождавшейся строительной техники. Сам господин Кущ вину не признал и намерен обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело бывшего начальника управления ГВСУ №14 50-летнего Игоря Куща рассматривалось в Головинском суде чуть больше года. Первые заседания прошли в мае 2025-го, и лишь теперь, 15 июня, председательствовавшая судья Елена Астахова огласила приговор.

Накануне в прениях представитель Главной военной прокуратуры потребовал признать господина Куща виновным в получении пяти взяток (на суммы от 1,5 млн до 17 млн руб.) в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорить к 19 годам строгого режима с запретом на 14 лет занимать должности на госслужбе. При этом прокурор напомнил, что подсудимый так и не признал своей вины в инкриминируемых ему преступных эпизодах.

По версии СКР, деньги Игорь Кущ получал в 2022–2024 годах от предпринимателей, желавших приобрести дорожно-строительную технику в ГВСУ №14 — одном из крупнейших российских предприятий, осуществляющих инженерное обеспечение строительства (от проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию спецобъектов).

Подсудимый вину не признавал, ссылаясь на то, что, согласно должностным обязанностям, он сам не мог «продавать либо сдавать в аренду какую-либо строительную технику». Реализация же имущества была согласована со всеми вышестоящими инстанциями, включая департамент строительства в Минобороны. Также Игорь Кущ обращал внимание суда на то, что проданная при его участии техника была правильно оценена, из-за чего его управление не только не понесло никаких убытков, а, напротив, заработало на ненужной технике. «Если так рассуждать (как следствие и обвинение.— “Ъ”), то кроме меня надо сажать еще как минимум 48 человек, причастных к согласованиям,— заявлял в суде господин Кущ.— В противном случае меня назначили крайним».

В первый раз уголовное дело в отношении Игоря Куща было направлено в суд еще в октябре 2024 года. Но тогда защите удалось добиться возвращения материалов на дополнительное расследование (ст. 237 УПК РФ).

Вначале 2025 года дело вернули в Головинский суд. На этот раз претензий к обвинительному заключению у защиты не оказалось, хотя в ходе прений сторон адвокат Сергей Давидюк просил суд об оправдании подзащитного. А в случае признания вины — о проявлении к нему снисхождения. Суд не стал оправдывать подсудимого, но назначил ему чуть меньший срок.

Согласно резолютивной части приговора, Игорь Кущ последующие 16 лет будет вынужден провести в колонии строгого режима и выплатить штраф в размере 45 млн руб. По отбытии заключения ему в течение 14 лет будет запрещено занимать должности на госслужбе.

Приговор подсудимый выслушал спокойно.

«Я убежден в несправедливости подобного приговора, поскольку Игорь Кущ не имел права распоряжаться техникой»,— сказал его защитник, обжалующий судебное решение

Алексей Соковнин