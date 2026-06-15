Крупнейший банк Португалии предупредил некоторых россиян о принудительном закрытии счетов

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos предупредил некоторых клиентов из России, что их счета принудительно закроют 14 августа. Российские клиенты начали получать предупреждения от банка с 9 июня. Об этом сообщает РБК.

С 14 августа Caixa Geral de Depositos намерен закрыть некоторым клиентам все связанные счета и аннулировать другие услуги. При этом деньги со счета можно получить только в отделении банка. «Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности банковские карты»,— сообщили в банке.

По информации РБК, сообщение о закрытии счетов получали в основном обладатели российских паспортов без вида на жительство (ВНЖ) или те, кто обновил информацию о своем статусе в банке. В апреле Caixa Geral de Depositos просил некоторых клиентов отправить свои актуальные данные. Издание проанализировало Telegram-чаты для проживающих в стране россиян. Из них следует, что сообщения от банка приходили и россиянам, работающим на европейские или португальские компании, с ВНЖ Португалии.