«Машина времени»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dreametech Фото: dreametech

Мы привыкли считать, что рабочий день составляет восемь часов. Но у многих есть еще одна, неучтенная смена — домашние дела. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, женщины в России тратят на быт примерно по пять часов ежедневно, мужчины — чуть больше трх. По информации исследователей Samsung, только на планирование дел по дому жители Европы тратят почти столько же времени, сколько на сами действия. Получается, что техника, которая забирает на себя бытовые процессы, — это машины времени. От их технологичности напрямую зависит объем сэкономленных минут и часов жизни.

Новая модель пылесоса Dreame X60 Ultra Complete – это робот, который уже ближе к автономному решению, чем к классическому пылесосу. В основе его навигации – связка лидарсенсора и системы OmniSight 3D. Робот строит детальную карту квартиры и распознаёт препятствия (кабели, игрушки, мелкие предметы), ориентируясь не по случайным столкновениям, а по трёхмерной модели, распознавая пространство вокруг себя. Данные с ИИ-камер и лидара обрабатывает платформа мощностью 8,8 Тфлопс. Это вычислительный уровень игровой приставки или начальной видеокарты.

Мусор аппарат всасывает с силой до 35 кПа. Это диапазон, который раньше был характерен для проводных мощных пылесосов. Для влажной уборки X60 Ultra Complete использует модуль DreameGlide. Он контролирует степень увлажнения мопов, подаёт воду, поддерживает контакт с поверхностью пола. А специальные механизмы выдвигают мопы ближе к плинтусам и в зоны вдоль стен. Классические круглые роботы-пылесосы обычно пропускают такие места, просто потому что физически не дотягиваются.

Важная часть автономности Dreame X60 Ultra Complete – докстанция. Она автоматически промывает мопы водой, подогретой до 100 °C, а затем сушит их горячим воздухом. Это снижает риск роста бактерий и неприятных запахов. Но, пожалуй, самое ценное тут даже не это, а то, что пользователю не нужно вручную стирать тряпки после каждой уборки. Стоимость пылесоса сопоставима с ценой флагманского смартфона. Но стоит ли это времени сэкономленного на уборке, вам объяснит жена.

Александр Леви