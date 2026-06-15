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Нижегородский мэр назначил участника СВО Александра Попенко своим советником

Участник СВО Александр Попенко после стажировки в администрации Нижнего Новгорода стал советником мэра Юрия Шалабаева на общественных началах. Об этом глава города рассказал в своих соцсетях.

Участник СВО, советник главы Нижнего Новгорода Александр Попенко

Участник СВО, советник главы Нижнего Новгорода Александр Попенко

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Участник СВО, советник главы Нижнего Новгорода Александр Попенко

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Он был наставником Александра Попенко в программе «Время героев». Ключевым интересом нового советника глава города назвал патриотическое воспитание молодежи.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2025 года участник СВО и программы «Время героев» Владимир Анисимов стал заместителем мэра по вопросам поддержки бойцов СВО и патриотическому воспитанию молодежи.

Галина Шамберина