Нижегородский мэр назначил участника СВО Александра Попенко своим советником
Участник СВО Александр Попенко после стажировки в администрации Нижнего Новгорода стал советником мэра Юрия Шалабаева на общественных началах. Об этом глава города рассказал в своих соцсетях.
Участник СВО, советник главы Нижнего Новгорода Александр Попенко
Фото: мэрия Нижнего Новгорода
Он был наставником Александра Попенко в программе «Время героев». Ключевым интересом нового советника глава города назвал патриотическое воспитание молодежи.
Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2025 года участник СВО и программы «Время героев» Владимир Анисимов стал заместителем мэра по вопросам поддержки бойцов СВО и патриотическому воспитанию молодежи.