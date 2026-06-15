Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: galleries.launchmetrics Фото: galleries.launchmetrics

Мне очень нравятся культурные проекты, которые делает Миучча Прада, и о многих из них я уже рассказывала. Буквально неделю назад в Шанхае прошло очередное мероприятие проекта Tales & Tellers — уже третье в рамках этой международной инициативы. Впервые проект был представлен в октябре 2024 года в Париже в Palais d’Iena во время Art Basel Paris. В 2025 году его переосмыслили для пространства Terminal Warehouse в Нью-Йорке, а в этом году он приехал в Шанхай, где занял здание Shanghai Exhibition Center.

Tales & Tellers задумала Миучча Прада, а разработали художница Гошка Мацуга совместно с куратором Эльвирой Дьянгани Осе и театральным и оперным режиссером Фабио Черстичем. В основе проекта лежит 31 фильм серии Miu Miu Women’s Tales, снятый женщинами-режиссерами, а также семь художественных интервенций, созданных современными художницами для показов Miu Miu в период с сезона весна-лето 2022 по весна-лето 2025. Особенность проекта заключается в том, что он существует одновременно как выставка и как живой перформанс. Герои фильмов и художественных проектов буквально выходят из экрана в пространство выставки. Их воплощают актеры, которые становятся носителями этих историй и взаимодействуют друг с другом и со зрителями. Таким образом кино, современное искусство и театр соединяются в едином пространстве.

Каждая версия проекта меняется в зависимости от города, в котором она проходит. В Шанхае Tales & Tellers был полностью переосмыслен для Shanghai Exhibition Center — здания, построенного в 1955 году и сочетающего элементы русского неоклассицизма и социалистического реализма. Название Tales & Tellers можно перевести как «Истории и рассказчики», и именно вокруг этой идеи строится весь проект. Его создатели исследуют, каким образом истории продолжают жить, переходя из кино в искусство театра, а затем в живой опыт зрителя.

Анна Минакова