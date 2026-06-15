Уже более половины объема предложения на столичном офисном рынке приходится на блоки до 500 кв. м. Рынок, по данным экспертов компании Upside Development, фактически завершил переход к модели «мелкой нарезки», а сформировавшееся распределение площадей сохранится в ближайшие годы. По оценкам Commonwealth Partnership, к концу весны 2026 года совокупная площадь предложения продаваемых офисов классов Prime, A и B в существующих, строящихся и заявленных к вводу до 2031 года объектах составляет почти 1,9 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Четверть из них в количественном выражении приходится на офисы площадью до 150 кв. м, еще 24% — на блоки площадью до 300 кв. м и 9% — на помещения площадью до 500 кв. м. Суммарная доля компактных офисов до 500 кв. м, доступных к покупке, достигла уже 58% рынка в количественном выражении. Фактически это означает, что формат офисов небольшой площади превратился в одно из базовых предложений столичного рынка офисной недвижимости.

По итогам первого квартала этого года более 80% от общего количества закрытых сделок в объектах классов Prime, A, B пришлось на лоты площадью менее 500 квадратных метров», отмечают брокеры. «Девелоперский цикл в офисной недвижимости составляет в среднем около четырех лет, отмечают эксперты, поэтому в ближайшей перспективе рынок, вероятно, будет жить в логике уже утвержденных продуктовых решений. На рынке ожидается примерно такой же баланс предложения, как и сейчас. И вероятность существенной трансформации структуры предложения в ближайшие три года минимальна».

Светлана Бардина