В начале 1920-х на фабрике компании Western Electric недалеко от Чикаго у сборщиц реле упала производительность труда. Заняться проблемой позвали социолога Элтона Мэйо. Он стал экспериментировать, улучшал освещение, обустраивал удобные кабинеты и давал лишние выходные. Результаты выросли, да так и не упали, хотя льготы исчезли на следующей стадии опытов. А все потому, пояснил Мэйо, что для человека главное, чтобы о нем заботились хоть как-нибудь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уже в 1960-х немецкий педагог Курт Хан уточнил: забота не измеряется в деньгах. Желание показать себя гораздо лучше возбуждается вниманием товарищей, которые идут с тобой к общей цели. Причем идут реально ногами по земле, например, в походе или на марафоне. В эту идею корпорации вцепились обеими руками. Бригады сборщиц плат и литейщиков, менеджеров и маркетологов потянулись на природу кидать мячик, тянуть канат и всячески стонать, но держать. Правда, итоги до сих пор неоднозначны. Может, в идее с освещением и вправду что-то было.

Павел Шинский