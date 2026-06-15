«Так далеко сборная США больше не забиралась никогда»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Чемпионаты мира по футболу проходят аж с 1930 года, и практически на каждом появляется сборная, которая вопреки всему показывает невероятную игру и становится открытием турнира. Вот про таких футбольных Золушек, которые написали свои сказки на главных форумах планеты, и пойдёт речь на этой неделе. И начинать нужно именно с американской сборной, которая стала Первой командой сенсации на чемпионате 1930 года. Этот турнир FIFA организовала в Уругвае. Ехать так далеко на новое состязание хотели не все, это было долго, да и дорого. Чиновникам пришлось буквально умолять многие команды сыграть. И в итоге их собралось 13.

Сборная США к тому моменту два года не проводила официальных матчей, а перед самым началом чемпионата уступила в товарищеской встрече аргентинцам 1:11. Вид спорта в стране был, мягко говоря, не очень популярен, и американцы прибыли в Уругвай фактически как статисты. Массовкой, если хотите. Только вот в той команде семь человек из 16 были британцы, а тренером работал шотландец Роберт Миллар. И вот в группе с Бельгии и Парагваем эти британские американцы приносят первые сенсации чемпионатов мира, обыграв обоих соперников с одинаковым счетом — 3:0. Да, потом пришла Аргентина и снова разгромила возмутителей спокойствия (6:1), но это был полуфинал. Так далеко на чемпионатах мира сборная США больше не забиралась никогда, но вошла в историю как первый аутсайдер, пошумевший на турнире, который в итоге стал главным футбольным событием планеты.

Владимир Осипов