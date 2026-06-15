Застройщика частных домов в Удмуртии обвинили в хищении 17 млн рублей

Руководитель организации по строительству частных домов в Удмуртии, обвиняемый в хищении 17 млн руб. при заключении договоров на строительство с пятью пострадавшими, предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель строительной фирмы, 48-летний житель Сарапула, с марта 2023-го по сентябрь 2024 года заключил договоры с потерпевшими на строительство индивидуальных жилых домов в Удмуртии и получил от них денежные средства.

«Первоначальные взносы он получил наличными и частично исполнил взятые на себя обязательства . После этого он попросил потерпевших перевести остальные денежные средства, а работы по возведению домов прекратил. Общий ущерб составил более 17 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Дело направлено в Первомайский райсуд Ижевска. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Удмуртии насчитывается около 120 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, ущерб оценивается в 500 млн руб. Пострадавшие от застройщиков в сфере ИЖС более года проводят митинги в Ижевске. Последний прошел 1 июня.