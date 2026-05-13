На первый этап обновления парка «Патриот» в Ижевске направят 57,5 млн рублей
57,5 млн руб. направят на первый этап благоустройства парка «Патриот» в Ижевске. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок 12 мая. По проекту контракта завершить работы на объекте планируется к середине ноября. Они финансируются из муниципального и республиканского бюджетов.
Парк «Патриот» посвящен ветеранам боевых действий. В частности, сквер будет реконструирован, появится выставочный павильон, обновят площадки у памятников погибшим в локальных войнах, появится монумент, касающийся СВО, сформированы различные пространства, такие как зона спокойствия и полоса препятствий для тренировок подрастающего поколения. Сквер был заложен в 1985 году. Обсуждение концепции состоялось в декабре 2025 года.