На чемпионате мира по футболу закончился очередной игровой день. Около 07:00 по московскому времени прозвучал финальный свисток матча группы F, где Швеция разгромила Тунис со счетом 5:1. Ночью в рамках группы Е встречались Кот-д’Ивуар и Эквадор. Здесь победу одержали ивуарийцы (1:0). Что происходило на футбольных полях США, Мексики и Канады?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matias Delacroix, AP Фото: Matias Delacroix, AP

Неожиданностей на мировом футбольном чемпионате уже в первые дни было зафиксировано немало. Например, Швейцария не смогла обыграть Катар, Бразилия Марокко, а Австралия взяла верх над Турцией (2:0). Второй гол в этой встрече, кстати, так впечатлил испанского комментатора, что его заряд обсуждали не меньше чем сам футбол.

Даже сборная Кюрасао, которая впервые попала на чемпионат мира по футболу, кстати, под руководством хорошо знакомого россиянам Дика Адвоката, умудрилась разок забить сборной Германии. Правда, в итоге немцы победили (7:1). И все же откровенно предсказуемых матчей на турнире не так уж и много, что пока оправдывает желание FIFA собрать в финальной части 48 команд, считает тренер сборной России Николай Писарев:

«Удивительно, что на этом чемпионате практически нет команд, которые без борьбы сдавались бы соперникам. Даже европейским сборным приходится очень непросто. Перед турниром многие говорили: "Ну, участников будет 48, половина окажется пассажирами". Но пока мы видим, что это совсем не так».

Отобрала очки у сборной Нидерландов и команда Японии, хотя перед матчем букмекеры считали явным фаворитом оранжевых. Японские футболисты смотрелась здорово, и дважды смогли отыграться, уступая в счете. Хотя техничные голландцы тоже в этом виноваты. Когда в концовке счет стал 2:2, это отметил комментатор Роман Нагучев. Ничья в матче с главным фаворитом группы Эф, хороший старт и эта команда Японии способна на многое, считает футбольный эксперт Владислав Радимов:

«По подбору игроков и по той заряженности, которую демонстрирует команда, японцы производят очень сильное впечатление. Они невероятно мобильны, а сейчас к этому добавились еще и более глубокое понимание футбола, и высокое индивидуальное мастерство. Это уже очень серьезная величина, и я думаю, что Япония способна пройти на этом турнире достаточно далеко».

15 июня на чемпионате мира в дело вступает главный фаворит — Испания. Правда соперником команды Луиса Де ла Фуэнте будет скромная команда Кабо Верде. Так что интрига здесь одна — сколько забьют Испанцы. Но встреча стартует в удобное время, в 19:00 по Москве, так что посмотреть на команду, которой так восхищаются эксперты без сомнения стоит. Затем в 22:00 нас ждет не менее интересная игра Бельгия—Египет. Справятся ли Бельгийцы с командой, которая одолела Российскую сборную, весьма любопытно. Дальше держаться в футбольном потоке будет уже сложнее. В час ночи прозвучит стартовый свисток встречи Саудовская Аравия—Уругвай, а 04:00 игры Иран—Новая Зеландия.