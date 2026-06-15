Экс-директору нижегородского ГУММиД Левдикову запросили восемь лет колонии

Прокурор попросил приговорить бывшего гендиректора муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрея Левдикова к восьми годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда. Также гособвинитель просит назначить подсудимому штраф 15 млн руб. и запретить занимать определенные должности сроком на пять лет.

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Защита, в свою очередь, попросила применить наименее строгое наказание из возможных.

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрея Левдикова обвиняют в получении взятки и мошенничестве. По версии следствия, в 2024–2025 годах он способствовал приемке работ по муниципальным контрактам, взамен представители ООО «ДСК Городецкая» оплатили ему ремонт квартиры стоимостью более 11,5 млн руб.

Также, по фабуле дела, Андрей Левдиков получил от замдиректора АО «ДСК Автобан» 2,5 млн руб. под предлогом передачи должностному лицу ГАУ НО «Управление госэкспертизы», чтобы ускорить экспертизу корректировки проекта дублера проспекта Гагарина.

Владимир Зубарев