Экс-директора нижегородского ГУММиД Андрея Левдикова осудят в особом порядке

Как выяснил «Ъ-Приволжье», Нижегородский райсуд рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрея Левдикова в особом порядке. Подсудимый заключил досудебное соглашение с прокуратурой и признал вину в получении взяток и мошенничестве. Особый порядок предполагает ускоренное рассмотрение дела, когда суд не изучает доказательства сторон, быстро переходит к судебным прениям и выносит только обвинительный приговор.

Следствие полагает, что Андрей Левдиков в 2024–2025 годах способствовал приемке работ по муниципальным контрактам, взамен подрядчики оплатили ему ремонт квартиры стоимостью более 11,5 млн руб. По версии обвинения, взятку директору ГУММиД передали представители ООО «ДСК Городецкая», предполагаемый взяткодатель Усик Петросян арестован.

Также, по фабуле дела, Андрей Левдиков получил от замдиректора АО «ДСК Автобан» 2,5 млн руб. под предлогом передачи должностному лицу ГАУ НО «Управление госэкспертизы», чтобы ускорить экспертизу корректировки проекта дублера проспекта Гагарина.

На заседании 12 мая суд по ходатайству обвинения продлил Андрею Левдикову арест на полгода, до 23 октября. Подсудимый и его защита не стали возражать против продления меры пресечения, оставив решение на усмотрение суда. Уголовное дело суд рассмотрит в июне.

Роман Рыскаль