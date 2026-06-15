На Ямале при опрокидывании лодки погиб человек, трое пропали без вести

Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) проводит проверку по факту гибели мужчины в реке Надым, еще троих человек разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По предварительным данным, в ночь с 9 на 10 июня четверо мужчин выехали на рыбалку на реку Надым и перестали выходить на связь. 15 июня в 13 км от села Ныда была обнаружена перевернутая лодка, а также тело одного из мужчин.

Поиск троих местных жителей продолжается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полина Бабинцева