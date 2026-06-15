Третье дело о мошенничестве с деньгами участников СВО возбудили в Астрахани

В Астраханской области возбуждено третье уголовное дело в отношении группировки, обвиняемой в мошенничестве с деньгами участников СВО (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Злоумышленники похитили с банковской карты астраханца не менее 1,6 млн руб., сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханские следователи возбудили третье дело о мошенничестве в отношении бойцов СВО

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Астраханские следователи возбудили третье дело о мошенничестве в отношении бойцов СВО

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

По версии следствия, группа лиц совершила кражи у участника специальной военной операции в период с октября по декабрь 2025 года. Деньги боец получил, заключив контракт с Минобороны РФ.

Ранее астраханский следком сообщал, что в отношении группы лиц возбуждено два уголовных дела о мошенничестве и похищении человека (ч. 4 ст. 159 УК РФ, пп. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Следствие полагает, что фигуранты создали группировку в 2025 году. Их целью было хищение средств с банковских карт участников спецоперации.

Так, подозреваемые нашли трех астраханцев и обманным путем получили доступ к картам. В общей сложности фигуранты похитили с них более 6 млн руб. Кроме этого, члены группировки похитили и держали в плену женщину в одном из районов Астрахани. Позже фигурантов арестовали. Все три уголовных дела объединены в одно производство.

Марина Окорокова