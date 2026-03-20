Группировку из Астраханской области обвинили в хищении денег у бойцов СВО

В Астраханской области задержали двух членов преступной группировки, занимавшихся похищением денег у участников СВО. СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве и похищении человека. Задержанных арестовали, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, злоумышленники создали группировку в 2025 году. В их планы входило похищение денег, которые платили за заключение контракта с Минобороны.

Так, фигуранты нашли трех местных жителей и обманом получили доступ к их банковским картам. С них члены преступной группы похитили более 6 млн руб. Кроме того, злоумышленники похитили и держали в плену женщину в одном из районов Астрахани.

Следователи провели обыски, очные ставки и допросы потерпевших. У обвиняемых изъяли документы и другие вещдоки. Правоохранители разыскивают других членов группировки.

