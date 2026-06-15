Нарышкин: участие Сербии в учениях НАТО «радости не вызывает»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин негативно отреагировал на участие Сербии в учениях НАТО. В этом году страна впервые провела учения с альянсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я бы сказал так: у меня это радость не вызывает»,— прокомментировал господин Нарышкин в интервью ТАСС.

Учения «НАТО—Сербия» прошли в мае. В них приняли участие около 600 военнослужащих сербской армии и вооруженных сил Италии, Румынии и Турции, а также Великобритании, Германии, США, Франции и Черногории. Военнослужащие отработали тактику, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, в том числе обеспечение безопасности военной базы и контроль массовых скоплений людей. Власти Сербии заверили, что привержены «сотрудничеству со всеми партнерами и сохранению мира и стабильности».