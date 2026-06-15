Объем ввода жилья в Тамбовской области уменьшился на 12% за год

В первом квартале 2026 года в Тамбовской области построено 463 жилых дома общей площадью 127,7 тыс. кв. м — 87,8% к уровню аналогичного периода 2025-го. При этом ввод многоквартирных домов вырос в два раза и составил 61,4 тыс. кв. м. Индивидуальное жилищное строительство заняло 51,9% от общего объема: население ввело 66,2 тыс. кв. м, что составляет 57,7% от показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С января по апрель 2026-го ввод жилья в регионе достиг 153,2 тыс. кв. м, что составляет 93,6% к аналогичному периоду прошлого года (по России — 76%). Всего в Тамбовской области в 2026 году планируют построить 426 тыс. кв. м, включая 146 тыс. кв. м многоквартирного фонда.

Объем строительных работ за отчетный период составил 5,9 млрд руб., или 97,1% в сопоставимых ценах к первому кварталу 2025 года (по РФ — 90%, по ЦФО — 92,4%). Доля малого бизнеса — 88,3%, на крупные и средние предприятия пришлось 11,7% (0,7 млрд руб., или 59,9% к январю — марту 2025 года в сопоставимых ценах).

В региональном министерстве градостроительства и архитектуры снижение объема строительных работ объясняют сложностью получения кредитов из-за роста процентных ставок и ужесточения требований по залоговому обеспечению.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что Тамбовская область стала аутсайдером Черноземья по вводу жилья в 2025 году. В общероссийском рейтинге регион занял 71-ю строчку, несмотря на рост совокупного объема на 2,7%.

Кабира Гасанова