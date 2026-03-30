Воронежская и Курская области лидируют в Черноземье по строительству жилья

Лидерами макрорегиона в общероссийском рейтинге по вводу жилья в 2025 году стали Воронежская и Курская области, занявшие 16-е и 19-е места соответственно. Воронеж показал самый высокий общий объем и показатель в пересчете на одного жителя. Курск в свою очередь продемонстрировал наибольший рост по сравнению с предыдущим годом. Исследование подготовили аналитики РИА «Рейтинг». Данные опубликовало РИА Новости 30 марта.

Всего в Воронежской области за прошлый год ввели более 1,9 млн кв. м жилья. По подсчетам аналитиков на каждого жителя приходилось по 0,855 «квадрата». Показатель региона практически не изменился по сравнению с 2024 годом. Удельный вес регионального объема жилья занял 1,8% в общероссийской структуре.

В Курской области совокупный объем оказался значительно меньше — 857 тыс. кв. м. Однако по сравнению с объемами предыдущего года регион прибавил 18,8%, и показатель в пересчете на человека достиг 0,816.

Значительно ниже в рейтинге — на 45-м месте — оказалась Липецкая область. В 2025 году там ввели 684 тыс. кв. м жилья, что на 13,6% меньше, чем результат предыдущего года. На каждого жителя региона пришлось по 0,617 «квадрата».

Белгородскую область авторы исследования поместили на 56-е место. Построили там больше, чем в Липецкой, — 806 тыс. кв. м. В то же время зафиксировано снижение объема на 5,5%. Основной показатель рейтинга — площадь на одного человека — составил 0,544 кв. м.

На 62-й строчке оказалась Орловская область со снижением объемов на 8,9%. При общей годовой цифре в 351 тыс. кв. м на каждого жителя региона приходилось по 0,511 «квадрата».

Тамбовская область стала аутсайдером Черноземья, остановившись на 71-й строчке, несмотря на рост совокупного объема на 2,7%. Показатели региона: 429 тыс. кв. м. жилья в общем и по 0,454 — на каждого жителя.

По данным официальной статистики, объем ввода жилья в России в 2025 году составил 108,1 млн кв. м, что на 0,4% выше, чем в 2024-м. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 1,96%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 2,04%. В пересчете на одного жителя РФ было введено 0,74 квадратного метра.

По итогам года Ленинградская область сохранила в рейтинге лидирующую строчку с результатом 2,051 кв. м введенного жилья на одного человека. В топ-3 также вошли Тюменская область (1,816) и Республика Алтай (1,751). В числе аутсайдеров — Чукотский автономный округ (0,251), Мурманская (0,149) и Магаданская (0,118) области.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что правительство Курской области признало утратившим силу распоряжение о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в Курске в границах улиц Менделеева, Юности, а также 1-го и 2-го Промышленных переулков. На участке между улицей Менделеева и 1-м Промышленным переулком планировали переселить 860 человек и организовать 254 машино-места. Стоимость проекта могла составить 2,5 млрд руб.

Денис Данилов