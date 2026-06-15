Челябинского адвоката будут судить за посредничество при передаче взятки

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего адвоката адвокатской палаты Челябинской области Александра Урычева. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 18 ноября 2025 года Александр Урычев у здания службы исполнения наказаний в Челябинске получил от супруги осужденного 2 млн руб. Средства он должен был передать сотрудникам суда через другого адвоката, чтобы доверителю смягчили наказание. Подозреваемого задержали работники УФСБ России по региону с поличным.

Наложен арест на два земельных участка фигуранта и его банковские счета. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, вторым адвокатом был Евгений Абрамовских. Его задержали 3 февраля.

Виталина Ярховска