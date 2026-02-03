В Челябинске ФСБ задержала адвоката за посредничество при передаче взятки

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 39-летнего адвоката региональной адвокатской палаты по подозрению в посредничестве при передаче особо крупной взятки. Он был соучастником преступной схемы, организованной задержанным в прошлом году другим адвокатом, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. По версии следствия, адвокат, действуя в сговоре с другим членом региональной адвокатской палаты, помогал осужденному смягчить обвинительный приговор. «Заручившись поддержкой в правоохранительных органах, адвокат предложил свои услуги в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам. Предварительная сумма взятки составила не менее 2 млн руб.»,— сообщает УФСБ.

Адвоката задержали при передаче денег 3 февраля. По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, это Евгений Абрамовских. Он действовал в сговоре с адвокатом Александром Урычевым, которого в ноябре прошлого года задержали сотрудники УФСБ.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения соучастнику и избрании в отношении него меры пресечения. Устанавливаются иные участники противоправной деятельности.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александр Урычев обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). После задержания его отправили в СИЗО.