Ресурсам отзывают «цифровые паспорта»

Из-за проблем с сертификатами безопасности десятки тысяч сайтов рунета столкнутся с проблемами. По данным РБК, один из крупнейших центров сертификации японский GlobalSign начал отзывать «цифровые паспорта» российских ресурсов. Это подтверждают и собеседники “Ъ FM” на рынке хостинг-провайдеров. Как повлияют очередные ограничения на бизнес и доступность его цифровых страниц?

На фоне внутренних ограничений на авторизацию через ящики Gmail, например, на классифайдах «Авито» проблема SSL-сертификатов в финансовом измерении больше затронет компании, нежели частников. Но и последним придется столкнуться как минимум с неудобством в виде всплывающего предупреждения, обращает внимание независимый эксперт рынка информационной безопасности Алексей Лукацкий:

«Такие браузеры, как Chrome, Safari и Firefox, будут выдавать предупреждающую плашку, а в ряде случаев — просто блокировать доступ к подобным ресурсам. Если сейчас речь идет о десятках компаний, которые уже сталкиваются с подобными ограничениями, то в перспективе под удар могут попасть тысячи физических и юридических лиц. Кроме того, все разработчики программного обеспечения используют такие сертификаты для подписания своего кода. В случае отзыва сертификата разработчик фактически теряет возможность выпускать и распространять программное обеспечение».

Минцифры на минувшей неделе сообщало, что в случае отзыва иностранного сертификата юрлица смогут получить отечественный TLS-сертификат через «Госуслуги». Статистики о том, насколько критичным окажется замена цифрового паспорта, нет, но коснется это львиной доли представленных в сети коммерческих компаний, говорит директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский:

«Просадку трафика оценить достаточно сложно, поскольку сайты, как правило, не афишируют издателя своих сертификатов. При этом значительная доля коммерческих сайтов — порядка 80–90% — использует сертификаты GlobalSign».

В выигрыше могут оказаться браузер и поиск «Яндекса». А аналогичные сервисы от Google во внутрироссийском контуре рискуют уйти в минус, продолжает Федор Музалевский:

«Самое главное — чтобы сейчас не сплоховало Минцифры и не усложнило процедуру выдачи сертификатов для коммерческих организаций. На самом деле переход на отечественные сертификаты для компаний, которые работают внутри страны, с технической точки зрения не является проблемой. Да, может просесть поисковая оптимизация в Google, но внутри страны SEO в первую очередь ориентируется на «Яндекс», поэтому это не столь критично».

Отзыв сертификатов связан с обновленными требованиями к проверке организаций из-за санкций. Тенденция российскому рынку была понятна уже давно, поэтому проблемы возникнут лишь у нерасторопных, полагает генеральный директор разработчика «Красный Дельфин» Александр Федулов:

«Сейчас можно перевыпустить сертификаты у других поставщиков, например у Let's Encrypt — есть и другие аналоги, которые пока продолжают работать с российским рынком. В большинстве случаев пользователи даже не заметят изменений. Это отражает более широкий тренд: инфраструктура становится все менее нейтральной и все сильнее зависит от санкционных факторов. Поэтому компаниям сегодня важно не только думать о конкретных сертификатах, но и снижать зависимость от отдельных зарубежных сервисов, заранее прорабатывая резервные сценарии работы».

Если с сайтами все относительно просто, то в случае с приложениями рынок в поиске решений. Пока же нужно исходить из того, что целостность интренета дает трещину, а причина, как и пути выхода, в своего рода удвоении набора способов, отмечает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов:

«Формируются две инфраструктуры: одна — для российских пользователей, другая — для тех, кто продолжает использовать зарубежные решения. Отдельный вопрос касается приложений, но, вероятно, компании также найдут здесь необходимые технические решения».

GlobalSign была основана 30 лет назад в Бельгии, а позже перешла японскому холдингу GMO Internet Group с обязательствами соблюдать санкционные ограничения ЕС.

Станислав Крючков, Егор Парфенов