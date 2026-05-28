Регулярный чемпионат следующего сезона КХЛ начнется 5 сентября

19-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 5 сентября. Об этом сообщается на сайте турнира.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что со следующего сезона не будут разыгрывать Кубок открытия — с 2022 года за трофей боролись финалисты play-off. В регулярном чемпионате команды проведут 68 матчей. «Гладкий» сезон продлится до 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлится до 23 мая — на эту дату запланирован седьмой матч финальной серии.

Также отмечается, что 16 из 22 клубов лиги проголосовали за изменение формата play-off начиная со второго раунда. Предполагается, что пары будут сформированы по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. Вопрос будет вынесен на голосование правления КХЛ.

В завершившемся сезоне обладателем Кубка Гагарина во второй раз подряд стал ярославский «Локомотив». В финальной серии клуб со счетом 4:2 обыграл казанский «Ак Барс».

