«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, какие решения для помощи хирургам разрабатываются по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 1935 году легендарная оперная дива Амелита Галли-Курчи была вынуждена лечь на хирургический стол для операции на щитовидной железе. Врач работал под местной анестезией, чтобы певица могла подавать голос и подтверждать, что ее связки целы. Операция прошла успешно, но после нее хрустальное сопрано дивы угасло навсегда — она потеряла свои знаменитые высокие ноты. Оказалось, врач случайно задел крошечную ветвь верхнего гортанного нерва. В современной медицине ее так и называют — нерв Галли-Курчи.

Спустя почти столетие риск повредить этот тончайший инструмент при операциях по-прежнему велик. Особенно это актуально для женщин, у которых в результате тембр сильно снижается, превращаясь в мужской. Решить проблему московские хирурги попросили ученых Пензенского госуниверситета.

По нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» специалисты разрабатывают уникальную программу — систему поддержки врачебных решений при операциях в области шеи. Она не заменяет хирургическое вмешательство, но служит точнейшим инструментом контроля во время лечения и реабилитации пациента, рассказал “Ъ FM” руководитель проекта, директор студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора Пензенского госуниверситета Алан Алимурадов:

«Технология выявляет все информативные параметры в речи, которые отвечают за норму или патологию функционирования органов речевого аппарата, в частности голосовых связок. То есть осуществляется регистрация голоса у пациента до операции, сразу после нее, спустя неделю и месяц, а также через три месяца после операции. Программа анализирует параметры, которые отвечают за органы речевого аппарата и их правильное функционирование, после чего дает информацию врачу, как поменялся голос у пациента. Первые варианты технологии были разработаны по реальным запросам врачей-хирургов. Они предоставили нам базу данных речевых сигналов пациентов, у которых была проведена операция в области шеи. Программа позволила врачам внести коррективы в методику проведения хирургической операции».

По ожиданиям разработчиков, окончательно технология — после всех тестов — будет готова к следующему году и в итоге ляжет в основу специализированного софта для хирургов и фониатров.