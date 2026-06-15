«У Японии есть шансы побороться за лидерство»

Чемпионат мира по футболу каждый день приносит болельщикам новые неожиданности. В ночь 14 на 15 июня сюрприз преподнесла сборная Японии. В матче с командой Нидерландов Японцы дважды отыгрывались и смогли добиться ничейного исхода — 2:2. Завершила программу игрового дня победа шведов над Тунисом с крупным счетом (5:1). Первый тур — это всегда период, когда команды только входят в турнирный ритм. Что касается ничьей Бразилии с Марокко, то здесь сенсация не такая уж и громкая. В рейтинге FIFA бразильцы занимают шестое место, марокканцы — седьмое. Четыре года назад Марокко дошло до полуфинала чемпионата мира, тогда как Бразилия остановилась на стадии четвертьфинала. Так что результат неожиданный, но вполне объяснимый. А вот в матчах явных фаворитов с футбольными аутсайдерами интриги обычно немного. Показательный пример — победа Германии над Кюрасао со счетом 7:1. Вести с полей чемпионата мира по футболу 2026 года спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с футболистом, тренером и экспертом букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрием Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KNVB Media Фото: KNVB Media

— Какой результат удивил вас больше всего на этом отрезке чемпионата? Может быть, какая-то сборная особенно впечатлила?

— Для меня самым неожиданным результатом стала победа Австралии над Турцией. Все-таки сборная Турции — крепкая команда, которая подходила к матчу в хорошем статусе, поэтому такой исход стал сюрпризом. Кроме того, стоит отметить Катар, которому удалось отобрать очки у Швейцарии. Именно эти два результата я бы назвал наиболее резонансными на данный момент турнира.

— А я скажу честно: ставил на то, что японцы не проиграют сборной Нидерландов, и услышал немало шуток на этот счет. В итоге Япония сыграла вничью — 2:2. Для вас это стало неожиданностью? И действительно ли японцы сейчас так хороши?

— Нет, не стало. Япония и Южная Корея — лидеры азиатского футбола, которые регулярно участвуют в чемпионатах мира. Это крепкие и хорошо организованные команды, играть против которых всегда непросто. Поэтому в том, что Япония сможет навязать борьбу Нидерландам, у меня сомнений не было.

— Какое место, на ваш взгляд, займет Япония в группе F? Например, в «Лиге Ставок» на первое место Нидерландов можно поставить с коэффициентом 2,15, а на первое место Японии — с коэффициентом 3,3. Способны ли японцы выиграть группу?

— Думаю, все-таки первое место займут Нидерланды. У Японии есть шансы побороться за лидерство, но в конечном итоге голландцы выглядят фаворитами группы.

— А кто тогда станет вторым — Швеция или Япония?

— Вот здесь как раз главная интрига. Скорее всего, именно Япония и Швеция в очном и заочном противостоянии будут решать, кто займет второе место в группе.

— 15 мая нас снова ждут четыре матча. Игровой день откроется встречей Испании и Кабо-Верде в 19:00. Не буду спрашивать, кто победит — здесь фаворит очевиден. На победу Испании дают коэффициент 1,08, и вряд ли это самая интересная ставка. А вот сколько мячей будет забито? На что здесь стоит обратить внимание?

— Думаю, испанцы смогут забить около пяти мячей.

— Пять мячей? Ничего себе! То есть речь идет о тотале больше 4,5. Я как раз думал о ставке на тотал больше 3,5 — четыре мяча и более дают за 1,91. А если пять и больше, то коэффициент уже почти 3 — 2,94. Получается, прогноз Дмитрия Хомухи — не менее пяти голов в этом матче. Записали. Переходим к встрече Бельгия — Египет. Победу бельгийцев в «Лиге Ставок» дают за 1,62. Берем без лишних разговоров?

— Думаю, да. На мой взгляд, Бельгия должна одержать победу в этом матче.

— А насколько вероятно, что Бельгия выиграет с разницей в два мяча или больше? Коэффициент довольно привлекательный — 2,62.

— Такой сценарий вполне возможен. У бельгийцев очень сильная группа атаки, многие футболисты выступают за ведущие европейские клубы. Поэтому забить два мяча этой команде вполне по силам.

— А Египет сможет отличиться?

— Думаю, такой вариант тоже нельзя исключать. Оборона Бельгии не выглядит безупречной, поэтому шанс на гол у Египта, на мой взгляд, есть.

— Тогда напрашивается ставка с коэффициентом 1,98 — «обе забьют: да». У нас осталось еще два матча: Саудовская Аравия — Уругвай и Иран — Новая Зеландия. Верите, что явные фавориты, Уругвай и Иран, могут оступиться?

— Что касается Уругвая, не думаю, что команда здесь допустит осечку. А вот в матче Иран—Новая Зеландия все не так однозначно. Новая Зеландия, как и Австралия, способна преподносить сюрпризы и заметно прибавляет в футбольном плане. Поэтому Иран вполне может столкнуться с серьезным сопротивлением и даже потерять очки.

— Победа Ирана за 1,94 меня не слишком привлекает. Я бы скорее посмотрел в сторону ставки «Саудовская Аравия не проиграет» за 2,65 или даже на ничью, которая идет с коэффициентом 4,5. Возможно, стоит собрать из этого экспресс. Что ж, благодарю футболиста, тренера и эксперта букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрия Хомуху за комментарий. Напомню расписание матчей: Испания—Кабо-Верде начнется в 19:00, Бельгия—Египет — в 22:00, Саудовская Аравия—Уругвай — в 1:00 ночи, а Иран—Новая Зеландия — в 4:00 утра. Всем яркого футбола!