Средняя зарплата на предприятиях Тамбовской области выросла до 66 тысяч рублей

В первом квартале 2026 года по полному кругу предприятий Тамбовской области (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) отмечается рост среднемесячной заработной платы на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Уровень заработной платы достиг 66,2 тыс. руб. при численности работников 253,6 тыс. человек. Такие данные привели на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Реальная заработная плата с учетом инфляции составила 107,3%. В сегменте крупных и средних предприятий среднемесячная номинальная зарплата выросла на 14,4% и достигла 69,3 тыс. руб. На этих предприятиях занято 207,2 тыс. человек. Повышение оплаты труда отмечено во всех муниципалитетах региона — минимальный прирост зафиксирован в Токаревском округе (3,5%), максимальный — в Кирсановском округе (29,9%).

По темпам роста оплаты труда за первый квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го лидируют сферы информации и связи (+26,8%), гостиниц и предприятий общественного питания (+23,1%), административной деятельности (+21,1%), финансовой и страховой деятельности (+20,6%), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (+19,9%), а также деятельность по операциям с недвижимым имуществом (+18,3%). Наименьший рост зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности (+5%), в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+5,4%), а также в добыче полезных ископаемых (+7,1%).

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за 2025 год зарплаты в Тамбовской области выросли на 14,3% — до 63 тыс. руб.

Кабира Гасанова