«Главная интрига заключается не только в решении по ставке»

Эта неделя очень интересна с точки зрения рынков: происходит сразу несколько важных событий. После подписания меморандума в рамках переговорного процесса между США и Ираном на мировых рынках началась торговля в режиме risk-on. Это означает рост интереса инвесторов к рисковым активам: растут фондовые рынки, снижается курс американского доллара, падают цены на нефть. Поэтому после того, как геополитика отошла на второй план, в центре внимания оказываются заседания крупнейших центральных банков. На этой неделе решения принимают Федеральная резервная система США, Банк Англии, а в пятницу свой вердикт вынесет и Банк России. Если говорить о Федеральной резервной системе, то ключевым событием станет заседание Комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится в среду. Почему это важно для инвесторов? Какие действия им принимать в сложившейся обстановке? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Предстоящее заседание ФРС станет первым для нового главы регулятора Кевина Уорша, и это создает дополнительную интригу. Рынок в целом не ожидает снижения ставки: инфляция в США остается повышенной, а пространство для смягчения денежно-кредитной политики выглядит ограниченным. Однако на ситуацию влияет и политический фактор. Дональд Трамп давно выступает за снижение ставки и ранее критиковал руководство ФРС именно за отказ идти на этот шаг. Поэтому сейчас инвесторы внимательно следят за тем, какую позицию займет Уорш.

Если Федрезерв все же решится на снижение ставки, это может негативно отразиться на долларе. Индекс американской валюты в последнее время не смог закрепиться выше 100 пунктов и остается под давлением. Кроме того, такой шаг способен вызвать дополнительную волатильность на рынке облигаций. Поэтому главная интрига заключается не только в самом решении по ставке, но и в том, насколько независимой окажется политика нового руководства ФРС. Основные движения на валютном и долговом рынках можно ожидать уже после публикации решения 17 июня.

Полная версия программы: