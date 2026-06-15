Пострадавшие по делу о взрыве в Нижнем Тагиле записали обращение к Игорю Краснову

Пострадавшие по делу о взрыве жилого дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) опубликовали в соцсетях видеообращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову. В нем они просят обратить внимание на рассмотрение уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Жители обращают внимание на несколько аспектов расследования и судебного производства: отсутствие конкретной причины взрыва и его точки, невнятные показания экспертов по делу, игнорирование возможных допросов работников управляющей компании дома, скоротечность судебного рассмотрения уголовного дела. Сами жители не согласны с версией следствия.

Напомним, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила начал рассмотрение по существу уголовного дела 1 апреля 2026 года. Взрыв произошел в августе 2024 года. В результате ЧП погибли 11 человек, включая шестерых детей. Среди обвиняемых — трое сотрудников «Газэкса» и собственница квартиры, в которой произошел взрыв, Елена Сербина.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал»

Артем Путилов